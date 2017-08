Lyon : capitaine, Fekir ne s'y attendait pas !

Lyon : capitaine, Fekir ne s'y attendait pa s ! « Par Romain Lantheaume - Le 04/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A la suite du départ du milieu de terrain Maxime Gonalons à l'AS Roma cet été, l'attaquant Nabil Fekir (24 ans) a été nommé nouveau capitaine de l’Olympique Lyonnais par son entraîneur, Bruno Genesio (voir ici). Auteur d’une bonne préparation, le Gone promet de faire honneur à son nouveau statut. "Le coach a essayé plusieurs capitaines pendant les matchs de préparation. Il a dit que c’était moi et je suis content. Je pense être de taille à assumer car le coach me fait confiance, a affirmé le Tricolore face à la presse. C’est une grosse responsabilité. J’ai porté le brassard en CFA. Ça a beaucoup plus d’importance en pro. Honnêtement, je n’aurais jamais cru être capitaine de l’OL. La vie est faite de surprises. C’est une bonne surprise. Ça montre que le club a confiance en moi." A l’entame de cette saison charnière qu’il espère conclure par une participation au Mondial 2018, le Gone peut compter sur le soutien total de son club. A l’entame de cette saison charnière qu’il espère conclure par une participation au Mondial 2018, le Gone peut compter sur le soutien total de son club.

