Barça : Neymar rend hommage à Messi

Officiellement transféré au Paris Saint-Germain qui a déboursé 222 millions d’euros pour activer sa clause libératoire et l’arracher au FC Barcelone, l’ailier Neymar (25 ans) a adressé un émouvant message d’adieu au club catalan qu’il avait rejoint en 2013. Son désormais ex-coéquipier Lionel Messi a eu droit à un vibrant hommage.

"J'ai eu l'honneur de jouer avec le meilleur joueur que j'ai vu dans ma vie et je suis sûr que je n'en verrai pas un autre comme lui du reste de mon vivant. Messi est devenu mon ami sur comme en dehors du terrain. C'était un honneur de jouer avec lui, a lancé le Brésilien dans un message publié sur Instagram. J'ai fait partie d'un trio avec Messi et Suarez qui a fait l'histoire. Nous avons conquis tout ce qu'un joueur peut conquérir."

"Le FC Barcelone était plus qu'un challenge. C'était le rêve d'un enfant qui jouait avec ces stars au jeu vidéo, a ajouté le Sud-Américain. Je peux me souvenir de mon premier jour au club, avec les idoles Messi, Valdès, Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Busquets et beaucoup d'autres. J'ai attendu mon tour pour jouer dans un club qui est ‘mes que un club’". Si les anciens partenaires de Neymar lui ont eux aussi rendu hommage, le club catalan a plus de mal à digérer ce départ…