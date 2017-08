PSG : Neymar Senior opposé au transfert ?

PSG : Neymar Senior opposé au transfer t ? « Par Romain Lantheaume - Le 04/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d’un feuilleton de deux semaines, l’ailier Neymar (25 ans) s’est officiellement engagé pour 5 ans en faveur du Paris Saint-Germain jeudi (voir ici). Alors que son père, Neymar Senior, a toujours été considéré comme à l’origine des envies de départ de son fils et comme le grand instigateur de ce "transfert du siècle", la recrue francilienne a assuré le contraire dans un message publié sur Instagram. "Pour la deuxième fois de ma vie, je vais contredire mon père. Papa j'ai compris et je respecte ton opinion mais ma décision est tombée. Je te demande de m'aider comme tu l'as toujours fait", a ainsi lancé le Brésilien, sous-entendant que son père souhaitait qu'il reste au FC Barcelone. Sur ce coup-là, on n’est pas obligé de croire le Sud-Américain, qui a semble-t-il surtout cherché à ménager son père, devenu lui aussi l’une des cibles préférées de la presse catalane. Sur ce coup-là, on n’est pas obligé de croire le Sud-Américain, qui a semble-t-il surtout cherché à ménager son père, devenu lui aussi l’une des cibles préférées de la presse catalane.

