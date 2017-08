OM : V. Germain - "pas vu un grand OM" « Par Romain Lantheaume - Le 04/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après sa victoire 4-2 à l’aller, l’Olympique de Marseille a souffert jeudi en seconde période face à Ostende (0-0) dans le cadre du 3e tour préliminaire retour de la Ligue Europa. Même s’ils n’ont pas autant brillé qu’à l’aller, les Phocéens ont su préserver l’essentiel en se qualifiant pour les barrages, comme l’a souligné l’attaquant Valère Germain (27 ans, 2 matchs et 3 buts en C3 cette saison). "On n'a pas fait un grand match, on n'a pas vu un grand OM ce soir. Mais l'essentiel était de ne pas prendre de but et de se qualifier, a reconnu face à la presse celui qui avait inscrit un triplé à l’aller. En première période, on a eu des situations pour marquer, mais on touche deux fois les montants. On a souffert plus en deuxième période, mais le point positif c'est qu'on a eu une bonne assise défensive." Effectivement, ce match a permis aux hommes de Rudi Garcia d’afficher d’autres qualités, comme la solidité défensive et une belle solidarité. Des valeurs qui seront importantes cette saison. Effectivement, ce match a permis aux hommes de Rudi Garcia d’afficher d’autres qualités, comme la solidité défensive et une belle solidarité. Des valeurs qui seront importantes cette saison.

