PSG : Neymar, Wenger pointe du doigt le Qatar Par Romain Lantheaume - Le 04/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le transfert record de Neymar (25 ans) au Paris Saint-Germain, qui a déboursé 222 millions d’euros pour activer sa clause libératoire (voir ici), n’en finit pas de faire jaser. Et entre les pros et les antis, le manager d’Arsenal, Arsène Wenger, appartient clairement à la seconde catégorie. "Pour moi, c’est à cause des nouveaux propriétaires du club. Ça a totalement changé le football depuis quinze ans. Quand un pays détient un club, tout est possible, a estimé le technicien alsacien en conférence de presse. Donc ça devient très difficile de respecter le fair-play financier car il y a d’autres intérêts pour un pays d’être représenté par un aussi grand joueur. Ça peut justifier un investissement qui semble inhabituel pour le football. C’est pourquoi j’ai toujours plaidé pour un football qui vit avec ses propres ressources. (…) C’est au-delà des calculs, au-delà de la rationalité." Il est vrai que le Français, bien connu pour sa modération sur le marché des transferts, ne risque pas de se laisser aller à une telle folie avec les Gunners ! Il est vrai que le Français, bien connu pour sa modération sur le marché des transferts, ne risque pas de se laisser aller à une telle folie avec les Gunners !

