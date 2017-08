Monaco : Ghezzal se rapproche !

Monaco : Ghezzal se rapproch e ! « Par Romain Lantheaume - Le 04/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Où jouera Rachid Ghezzal (25 ans) cette saison ? Pas parvenu à s’entendre sur une prolongation avec son club formateur de l’Olympique Lyonnais, l’international algérien est libre de tout contrat. Et comme nous vous l’indiquions début 2017, l’ancien Gone plaît beaucoup à l’AS Monaco ! En effet, des discussions entre le Fennec et l’ASM ont eu lieu en fin de saison dernière et celles-ci ont récemment repris d’après L’Equipe qui annonce une rencontre à venir entre les deux parties pour avancer sur les contours d’un futur contrat ! Après des touches infructueuses avec le Milan AC, et malgré l’intérêt de Nice, Southampton ou encore Stoke City, le natif de Décines-Charpieu dispose donc de bonnes chances de rebondir en Principauté où l’attendraient un salaire d’environ 180 000 euros par mois et une prime à la signature de 3 millions d’euros ! Il s’agirait évidemment d’un joli coup pour le champion de France même si Ghezzal sort d’une saison décevante. Après des touches infructueuses avec le Milan AC, et malgré l’intérêt de Nice, Southampton ou encore Stoke City, le natif de Décines-Charpieu dispose donc de bonnes chances de rebondir en Principauté où l’attendraient un salaire d’environ 180 000 euros par mois et une prime à la signature de 3 millions d’euros ! Il s’agirait évidemment d’un joli coup pour le champion de France même si Ghezzal sort d’une saison décevante.

