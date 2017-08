PSG : avec Neymar, Al-Khelaïfi rêve plus grand Par Eric Bethsy - Le 03/08/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Après l’officialisation du transfert de Neymar (voir brève 21h51), le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, n’a pas caché sa fierté. Confiant, le dirigeant, qui s’est confié sur le site officiel du vice-champion de France, croit plus que jamais en son rêve de dominer le football européen. "C’est avec une immense joie et beaucoup de fierté que nous accueillons Neymar au sein du PSG, a commenté le patron du club francilien. Neymar est aujourd’hui l’un des tout meilleurs du football mondial. Sa culture profonde de la victoire, sa grande force de caractère et son sens du leadership font de lui un très grand joueur. Il va nous apporter une énergie très positive." "En six ans, nous avons construit un projet ambitieux qui nous a déjà conduit au plus haut niveau du football national et européen, a poursuivi Al-Khelaïfi. Aujourd’hui, avec l’arrivée de Neymar, j’ai la conviction que nous allons nous rapprocher, avec le soutien fidèle et fervent de nos fans, de la réalisation de nos plus grands rêves." "En six ans, nous avons construit un projet ambitieux qui nous a déjà conduit au plus haut niveau du football national et européen, a poursuivi Al-Khelaïfi. Aujourd’hui, avec l’arrivée de Neymar, j’ai la conviction que nous allons nous rapprocher, avec le soutien fidèle et fervent de nos fans, de la réalisation de nos plus grands rêves."

News lue par 21901 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+