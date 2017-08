PSG : Neymar explique son choix Par Eric Bethsy - Le 03/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Officiellement transféré au Paris Saint-Germain (voir brève 21h51), Neymar (25 ans) a livré ses premiers mots au site officiel du club francilien. L’occasion pour l’ancien attaquant du FC Barcelone d’expliquer sa décision. "Je suis extrêmement heureux de rejoindre le PSG. Depuis mon arrivée en Europe, ce club est devenu l’un des plus compétitifs et l'un des plus ambitieux, a réagi le Brésilien. Le plus grand challenge, ce qui m’a motivé à rejoindre mes nouveaux coéquipiers, est d’aider le club à gagner les titres dont ses supporters rêvent." "L’ambition du PSG m’a séduit, autant que la passion et l’énergie qu’il suscite. J’ai passé quatre ans en Europe et je suis prêt à relever le défi. Dès aujourd’hui, je ferai tout pour aider mon équipe à gagner, ouvrir de nouveaux horizons à mon club et donner du bonheur à ses millions de supporters à travers le monde", a promis Neymar, déterminé à mener Paris vers les sommets européens. "L’ambition du PSG m’a séduit, autant que la passion et l’énergie qu’il suscite. J’ai passé quatre ans en Europe et je suis prêt à relever le défi. Dès aujourd’hui, je ferai tout pour aider mon équipe à gagner, ouvrir de nouveaux horizons à mon club et donner du bonheur à ses millions de supporters à travers le monde", a promis Neymar, déterminé à mener Paris vers les sommets européens.

