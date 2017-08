Barça : contrat résilié pour Neymar ! (officiel) « Par Youcef Touaitia - Le 03/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Neymar (25 ans) et le FC Barcelone, c'est terminé ! Alors que la Liga a menacé le Paris Saint-Germain de ne pas accepter les 222 millions d'euros de la clause libératoire du Brésilien, le club catalan a décidé d'encaisser le chèque transmis plus tôt dans la journée par l'avocat Juan de Dios Crespo, annoncent El Mundo Deportivo et Sport. Autrement dit, l'ancienne pépite de Santos n'est officiellement plus un joueur du Barça, son contrat étant désormais résilié. Les médias catalans assurent que l'international auriverde, au courant de la décision de son désormais ex-club, a d'ores et déjà quitté sa villa et pris la direction de l'aéroport où un avion privé l'attend pour s'envoler en direction de la capitale française, où il devrait être présenté ce vendredi. Le quotidien régional Le Parisien précise de son côté que la mère et la sœur du joueur sont déjà présentes à Paris, où elles ont pris leurs quartiers dans un luxueux hôtel du 8ème arrondissement, n'attendant plus que l'arrivée de Neymar pour boucler ce qui sera le transfert du siècle. Le quotidien régional Le Parisien précise de son côté que la mère et la sœur du joueur sont déjà présentes à Paris, où elles ont pris leurs quartiers dans un luxueux hôtel du 8ème arrondissement, n'attendant plus que l'arrivée de Neymar pour boucler ce qui sera le transfert du siècle.

