Real : Bale sacrifié pour Mbappé ?

Comme nous vous l'indiquions plus tôt dans la journée, l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans) serait tout proche de rejoindre le Real Madrid (voir brève de 11h21). Mais l'arrivée du prodige français, estimée à 160 millions d'euros plus 25 millions d'euros de bonus, pourrait faire une victime, et non des moindres.

Selon les informations de Marca, Zinedine Zidane, qui a donné son feu vert pour enrôler l'international tricolore, a indiqué à son président, Florentino Pérez, qu'un des trois membres de la BBC devait faire ses bagages pour laisser de la place à Mbappé. Sans surprise, c'est Gareth Bale (28 ans, 27 matchs et 9 buts toutes compétitions en 2016-2017) qui pourrait être prié de voir ailleurs, le Gallois ayant perdu beaucoup de crédit ces derniers mois en raison de ses blessures récurrentes.

Si le Britannique n'a jamais caché sa volonté de remonter la pente avec la Maison Blanche, l'éventuelle venue du champion de France pourrait précipiter sa fin, quatre années après son arrivée en provenance de Tottenham.