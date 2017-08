C3 : Ostende 0-0 OM (OM qualifié) Par Youcef Touaitia - Le 03/08/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Vainqueur à l’aller (4-2), l’Olympique de Marseille a fait match nul contre Ostende (0-0) ce jeudi, lors du match retour du 3e tour préliminaire de la Ligue Europa. Un résultat suffisant pour rejoindre les barrages de la compétition. Dans une Versluys Arena bouillante, les Phocéens, sous pression dans les premières minutes, prenaient rapidement les commandes de la partie. Tranchants dans leurs offensives, les visiteurs touchaient d’entrée le poteau par Ocampos après un bon travail de Germain alors que Rolando manquait le cadre sur corner peu avant la demi-heure de jeu. Si la rencontre s’était équilibrée, les Marseillais ne s’affolaient pas tandis que les Belges se montraient beaucoup trop timides dans le camp adverse. Au-dessus techniquement, les Olympiens, à l’issue d’une action collective de toute beauté, étaient proches de trouver la faille par Germain, qui butait sur Proto. Le gardien belge était une nouvelle fois sauvé par son poteau sur une tentative signée Lopez juste avant la pause. Au retour des vestiaires, l’OM perdait brusquement le contrôle des événements. Plus agressifs, plus incisifs, les locaux acculaient leurs adversaires et obligeaient Mandanda à réaliser deux parades exceptionnelles devant Milic et El Ghanassy. Un épisode orageux très court qui a failli coûter cher aux hommes de Rudi Garcia, dès lors plus attentifs et solides sur le plan défensif. Dans le dernier quart d’heure, les joueurs d’Ostende jetaient leurs dernières forces dans la bataille mais rien n’y faisait ce soir, il était écrit que l’OM devait franchir ce tour et rejoindre les barrages de la compétition. Pour connaître son adversaire les 17 et 24 août prochains, Marseille a rendez-vous ce vendredi lors du tirage au sort à Nyon ! Retrouvez tous les résultats, les buteurs et classements sur le LIVE-SCORE de Maxifoot.

