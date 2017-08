LFP : Neymar, l'instance prête à aider le PSG !

LFP : Neymar, l'instance prête à aider le PS G ! « Par Damien Da Silva - Le 03/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l'indiquions ce jeudi (voir brève 11h58), la Liga a refusé d'accepter le paiement de la clause libératoire de l'attaquant du FC Barcelone Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017). Si le transfert du Brésilien vers le Paris Saint-Germain n'est absolument pas remis en cause, la LFP a tenu à apporter son soutien au club de la capitale. "La LFP s’étonne et ne comprend pas le refus de la Liga de simplement accepter le paiement de la clause libératoire du joueur Neymar. La LFP demande à la Liga de s'en tenir au règlement de la FIFA et à ses attributions. La LFP soutient le Paris Saint-Germain et souhaite la venue de Neymar dans le championnat de Ligue 1. Les services juridiques de la LFP sont en soutien et à la disposition du Paris Saint-Germain pour que le contrat de Neymar soit homologué dans les meilleurs délais", peut-on lire dans un communiqué officiel. Les avocats de la star auriverde œuvrent actuellement pour finaliser cette opération en payant la clause auprès du Barça ou d'un notaire (voir brève 14h44). Les avocats de la star auriverde œuvrent actuellement pour finaliser cette opération en payant la clause auprès du Barça ou d'un notaire ().

