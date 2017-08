Barça : et si Alexis Sanchez revenait ?

Barça : et si Alexis Sanchez revenai t ? « Par Youcef Touaitia - Le 03/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Neymar partant pour le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone prospecte pour lui trouver un remplaçant. Si Philippe Coutinho (Liverpool) et Paulo Dybala (Juventus) intéressent fortement le club catalan, l'ailier Ousmane Dembélé (Dortmund) serait lui devenu la priorité de recrutement des Blaugrana (voir brève de 9h38). Mais ce jeudi, La Gazzetta dello Sport jette un pavé dans la marre et annonce que le Barça pourrait tenter de rapatrier Alexis Sanchez (28 ans, 51 matchs et 30 buts toutes compétitions en 2016-2017) ! Désireux de quitter Arsenal, où il lui reste une année de contrat, pour rejoindre un club qui dispute la Ligue des Champions, le Chilien s'intégrerait parfaitement à la formation catalane, avec laquelle il a déjà disputé trois saisons (2011-2014). Désormais devenu un joueur de classe mondiale, le Gunner pourrait être tenté par un come-back au Camp Nou puisque le départ de Neymar lui laisserait le champ libre pour obtenir une place de titulaire indiscutable, chose qui n'a pas toujours été le cas par le passé. Désormais devenu un joueur de classe mondiale, le Gunner pourrait être tenté par un come-back au Camp Nou puisque le départ de Neymar lui laisserait le champ libre pour obtenir une place de titulaire indiscutable, chose qui n'a pas toujours été le cas par le passé.

News lue par 7831 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+