Barça : la presse espagnole découpe Neymar Par Youcef Touaitia - Le 03/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Neymar (25 ans) au Paris Saint-Germain, ce n’est plus qu’une question de temps. Mais le transfert à venir de l'attaquant du FC Barcelone ne passe pas du tout du côté de la presse espagnole. Qu’ils soient pro-Real Madrid ou pro-Barcelone, les médias locaux tirent tous dans le même sens et n’ont pas hésité à littéralement découper le futur ex-Blaugrana. La Une la moins acerbe est l’œuvre de Marca, qui titre ce jeudi matin "le transfert qui va changer l’histoire du football", insistant sur le fait que le Barça a très mal géré ce dossier, se montrant "constamment sur la défensive". AS, de son côté, a été bien plus virulent, titrant en Une "Paie et va-t-en", sans en dire en plus, appuyant sur le fait que l’ancien joueur de Santos a privilégié le choix financier au sportif. Du côté des journaux catalans, l’heure n’est pas à la fête également. Pour El Mundo Deportivo, la page Neymar doit déjà être tournée, et vite. "Adios Neymar", peut-on lire sur la Une, où figurent ses éventuels remplaçants, Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé, qui prennent plus de place sur la page de couverture. Sport, qui n’a jamais hésité à mettre la pression sur le PSG lors du feuilleton Marco Verratti, est le média qui a été, et de loin, le plus dur à l’encontre de l’Auriverde. "A jamais", peut-on lire sur la Une du journal, qui s’est fendu d’un édito à charge à l’encontre du club parisien et de ses dirigeants, accusés de financer le terrorisme... La Une de Marca

La Une de AS

La Une de Mundo Deportivo

La Une de Sport



News lue par 4634 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+