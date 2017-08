Nice : Favre voit encore plus loin « Par Damien Da Silva - Le 03/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mercredi, l'OGC Nice a obtenu sa qualification pour les barrages de la Ligue des Champions en éliminant l'Ajax Amsterdam (1-1, 2-2). Bien évidemment satisfait de la performance de son équipe, l'entraîneur des Aiglons Lucien Favre s'est projeté sur la suite de la saison. "Si on s'est qualifiés, c'est parce qu'on est restés très solides, très compacts et puis on a toujours cru que c'était possible de marquer des buts à l'Ajax. La qualification va faire passer un cap au niveau de la confiance. Ça booste l'équipe! Maintenant, on l'a vu encore il y a encore un gros boulot", a prévenu le technicien suisse devant la presse. Pour valider son billet pour la phase de groupes de la C1, Nice va forcément devoir écarter un gros morceau (voir ici). Pour valider son billet pour la phase de groupes de la C1, Nice va forcément devoir écarter un gros morceau ().

