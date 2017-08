Tottenham : Eriksen drague encore le Barça « Par Youcef Touaitia - Le 03/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce n'est pas un secret, le milieu offensif Christian Eriksen (25 ans, 48 matchs et 12 buts toutes compétitions en 2016-2017) adore le FC Barcelone. Alors que le club catalan recherche un élément offensif de qualité pour éventuellement combler le départ de Neymar, en partance pour le Paris Saint-Germain, le Danois de Tottenham s'est de nouveau manifesté pour clamer son amour pour le vice-champion d'Espagne. "J'ai déjà dit dans le passé que Barcelone était un très grand club, et cela n'a pas changé. Bien sûr, le Barça est un club fantastique et je ne pense pas que beaucoup de joueurs puissent dire non à ce club. Mais tant qu'il n'y a rien de concret, je n'ai aucune opinion sur le sujet", a confié l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam pour FourFourTwo. Un nouvel appel du pied qui sera entendu par les dirigeants barcelonais ? Pour l'instant, Philippe Coutinho (Liverpool) et Ousmane Dembélé (Dortmund) restent les priorités des Blaugrana. Un nouvel appel du pied qui sera entendu par les dirigeants barcelonais ? Pour l'instant, Philippe Coutinho (Liverpool) et Ousmane Dembélé (Dortmund) restent les priorités des Blaugrana.

News lue par 8115 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+