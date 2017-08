OM : le coach d'Ostende envoie une petite pique « Par Damien Da Silva - Le 03/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Vainqueur au match aller (4-2), l'Olympique de Marseille se déplace en Belgique pour défier Ostende ce jeudi (20h45) dans le cadre du 3e tour préliminaire retour de l'Europa League. En conférence de presse, l'entraîneur de la formation belge Yves Vanderhaegue a envoyé une petite pique aux Phocéens avant cette seconde rencontre. "Nous y croyons. Nous avons du respect pour l'OM, c'est sûr, mais sur le terrain on doit oublier cela. J'ai des joueurs très sages, parfois trop. Le foot, c'est aussi jouer un peu au théâtre. Marseille savait beaucoup plus comment faire ça, on l'a vu au match aller", a souligné le technicien d'Ostende. Un élément important dans un match de Coupe d'Europe et souvent le signe d'une certaine expérience. Un élément important dans un match de Coupe d'Europe et souvent le signe d'une certaine expérience.

