PSG : pour Mourinho, Neymar "n'est pas cher" « Par Damien Da Silva - Le 03/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prochainement, Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017) va devenir le joueur le plus cher de l'histoire du football avec un transfert au Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros en provenance du FC Barcelone. Si certains observateurs sont choqués par une telle transaction (voir ici), ce n'est pas le cas de l'entraîneur de Manchester United José Mourinho. "Quand nous avons payé ce montant (105 M€, ndlr) pour Paul Pogba, j'avais dit que ce n'était pas cher. On pourra utiliser le mot cher pour les joueurs qui vont être achetés à un certain prix alors qu'ils n'ont pas les qualités... Pour 200 millions d'euros, je ne pense pas que Neymar soit cher. Il est l'un des meilleurs joueurs du monde, il pèse lourd commercialement et le PSG y a évidemment pensé. Le problème n'est pas Neymar, mais les conséquences de ce transfert", a analysé le technicien portugais. Sportivement et économiquement, Neymar risque effectivement de rapporter beaucoup à Paris. Sportivement et économiquement, Neymar risque effectivement de rapporter beaucoup à Paris.

News lue par 18445 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+