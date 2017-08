PSG : Neymar, Tapie tape sur le Qatar « Par Damien Da Silva - Le 03/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- C'est la principale actualité du monde du football, Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017) va rejoindre le Paris Saint-Germain dans le cadre d'un transfert à 222 millions d'euros. Dans les colonnes du quotidien régional La Provence, l'ancien président de l'Olympique de Marseille Bernard Tapie s'est réjouit de l'arrivée de l'attaquant du FC Barcelone en Ligue 1, mais a aussi attaqué la Qatar. "C’est un coup formidable pour le football français, qui va nous faire plaisir, car c’est un joueur spectaculaire, extraordinaire. Ça va faire progresser le foot français et on ne peut que s’en féliciter. (...) Le Qatar, pfff... Ce n’est pas la plus belle carte de visite qui soit. Un club qui peut mettre 220 millions pour acheter un joueur qui va ensuite lui coûter 60 millions par an, ça change totalement la donne. On est quand même un peu tombé sur la tête. On n’est plus dans le raisonnable, ni dans le rationnel. Ou alors il faudrait qu’ils fassent un championnat entre eux, ceux qui ont du pétrole", a déploré l'homme d'affaires. L'arrivée de Neymar au PSG et surtout les sommes engagées vont forcément faire jaser... L'arrivée de Neymar au PSG et surtout les sommes engagées vont forcément faire jaser...

News lue par 15192 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+