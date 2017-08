PSG : le président de la Liga ne lâche pas... « Par Damien Da Silva - Le 03/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mercredi (voir ici), le président de la Liga Javier Tebas avait menacé le Paris Saint-Germain de refuser le paiement de la clause libératoire de l'attaquant du FC Barcelone Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017). Une menace en l'air puisque le dirigeant ibérique ne peut pas en réalité empêcher ce transfert. "Si quelque chose peut empêcher le transfert de Neymar, c’est que le joueur ne veut pas y aller ou que le PSG ne paye pas la clause libératoire. Par nos actions, nous n’avons pas l’objectif d’empêcher le transfert", a reconnu Tebas pour L'Equipe, avant d'en rajouter une couche. "On ne veut pas participer à une tricherie financière. Notre but ? Que Paris soit sanctionné par l’UEFA sur le terrain sportif et qu’il arrête d’avoir des revenus fictifs qui peuvent amener l’Union européenne à décider d’importantes sanctions économiques qui paralyseraient son activité." Autant dire que la Liga va attendre une véritable enquête de l'UEFA concernant l'arrivée de Neymar à Paris. Autant dire que la Liga va attendre une véritable enquête de l'UEFA concernant l'arrivée de Neymar à Paris.

