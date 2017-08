Arsenal : Sanchez déjà la tête ailleurs ?

Arsenal : Sanchez déjà la tête ailleur s ? « Par Romain Lantheaume - Le 03/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mardi, l'attaquant Alexis Sanchez (28 ans, 38 matchs et 24 buts en Premier League en 2016-2017) a enfin repris le chemin de l'entraînement avec Arsenal (voir ici). Mais le feuilleton qui concerne le Chilien, désireux de quitter les Gunners cet été à un an du terme de son bail, n'est pas terminé pour autant. D'après le Daily Mail, l'attitude du Sud-Américain lors de sa reprise n'a pas laissé de place au doute pour ses coéquipiers : malgré le sourire affiché, l'ancien Barcelonais souhaite s'en aller et Manchester City aurait toujours ses faveurs. Problème, selon le quotidien The Times, le manager d'Arsenal, Arsène Wenger, reste inflexible et il a clairement fait comprendre au joueur qu'un transfert vers un concurrent anglais est à écarter. La solution pourrait venir de l'étranger, mais les portes de sortie ne sont pas légion : le Bayern Munich a renoncé au finaliste de la Coupe des Confédérations, tandis que le Paris Saint-Germain s'apprête déjà à réaliser une folie pour Neymar… Problème, selon le quotidien The Times, le manager d'Arsenal, Arsène Wenger, reste inflexible et il a clairement fait comprendre au joueur qu'un transfert vers un concurrent anglais est à écarter. La solution pourrait venir de l'étranger, mais les portes de sortie ne sont pas légion : le Bayern Munich a renoncé au finaliste de la Coupe des Confédérations, tandis que le Paris Saint-Germain s'apprête déjà à réaliser une folie pour Neymar…

