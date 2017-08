Nice : Sneijder, Nasri... Rivère fait le point « Par Romain Lantheaume - Le 03/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que l’OGC Nice recherche un milieu offensif, les noms de Samir Nasri (30 ans, Manchester City) et Wesley Sneijder (33 ans, libre) ont circulé ces derniers jours sur la Côte d’Azur. Invité à s’exprimer sur ces pistes à l’issue de la qualification pour les barrages de la Ligue des Champions, le président du Gym, Jean-Pierre Rivère, a assuré qu’une seule d’entre elles est d’actualité. "Alors Nasri ce n'est pas du tout le sujet, a affirmé le dirigeant au micro de RMC. Sneijder on a eu des contacts, c'est vrai, mais pas Nasri. Sneijder est un joueur qu'on regarde. Nasri on ne l'a pas du tout regardé, c'est la différence." Avec sa qualification pour les barrages de C1 et sa place assurée au minimum en Ligue Europa, le club azuréen dispose d’un argument supplémentaire pour espérer attirer le Néerlandais. Avec sa qualification pour les barrages de C1 et sa place assurée au minimum en Ligue Europa, le club azuréen dispose d’un argument supplémentaire pour espérer attirer le Néerlandais.

