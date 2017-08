PSG : Neymar, Klopp n'arrive pas à y croire « Par Damien Da Silva - Le 03/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Il s'agit de l'un des transferts qui va marquer l'histoire du football : Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017) devrait quitter le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain dans le cadre d'une transaction fixée à 222 millions d'euros. Un chiffre totalement fou pour l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp. "Il n'y a que deux ou trois équipes qui peuvent payer une telle somme. Ce n'est pas possible un tel transfert, notamment à cause du fair-play financier, je ne sais pas comment c'est possible de dépenser autant. J'espère que c'est une exception, mais personne ne sait", a commenté le technicien allemand en conférence de presse. En mettant la main sur Neymar, le PSG a frappé très fort. En mettant la main sur Neymar, le PSG a frappé très fort.

News lue par 19114 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+