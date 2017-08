Nice : J-M. Seri - "un gros match !" « Par Eric Bethsy - Le 02/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Passeur décisif sur le but de Vincent Marcel, Jean-Michaël Seri (26 ans) a été l’un des principaux artisans du match nul de l’OGC Nice contre l’Ajax Amsterdam (2-2) ce mercredi, synonyme de qualification pour les barrages de la Ligue des Champions. Evidemment satisfait, le milieu de terrain a savouré la performance des Aiglons. "On avait à coeur de se qualifier. On est venu pour arracher la qualification. On est vraiment fiers de nous parce qu’on a sorti un gros match ! Un gros match dans l’effort, a insisté l’Ivoirien au micro de Canal+. On a été solidaires et on sort de ce match avec la qualification. (…) On a eu un sursaut d’orgueil et c’est ce qui nous a permis d’obtenir ce résultat." En effet, les Niçois ont longtemps souffert en seconde période avant de réagir en fin de match. En effet, les Niçois ont longtemps souffert en seconde période avant de réagir en fin de match.

