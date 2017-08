Monaco : Jardim s'attend à des difficultés « Par Eric Bethsy - Le 02/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avant la réception de Toulouse vendredi (20h45), pour la 1ère journée de Ligue 1, l’entraîneur de l’AS Monaco Leonardo Jardim s’est confié sur les ambitions monégasques. Conscient du statut de son équipe, le Portugais a tenu à calmer les attentes autour des champions de France. "Le club a peu vendu l’année dernière, cette année il y a plus de départs, a rappelé le technicien. Chaque année, le plus important ce sont les joueurs qui restent. Il faut travailler jusqu’à nos limites pour donner une bonne image du club. (...) Le club croit en mon travail pour faire grandir le projet. Les résultats donnent raison à cette stratégie. C’était une saison de rêve l’an dernier. Ce n'est pas connaître le foot que de penser que nous allons faire la même." Lucide, Jardim sait que ses jeunes travailleront mieux sans pression. Et que la concurrence se renforce pendant ce mercato estival... Lucide, Jardim sait que ses jeunes travailleront mieux sans pression. Et que la concurrence se renforce pendant ce mercato estival...

