LdC : Ajax 2-2 Nice (Nice qualifié !) « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 02/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Incroyable scénario à l'Amsterdam ArenA avec la qualification de l'OGC Nice pour les barrages de la Ligue des Champions après un match riche en rebondissements (2-2). Menés 2-1, les Niçois ont su s'arracher pour revenir en fin de rencontre et conserver ainsi la tête dans les étoiles. Ce 3e tour préliminaire retour ne pouvait pas mieux débuter pour les Aiglons, accrochés sur leur pelouse à l'aller (1-1). D'entrée, Souquet, bien placé pour reprendre une frappe de Lees-Melou repoussée par Onana, donnait l'avantage au Gym (0-1, 3e). Vifs et inspirés en attaque, les hommes de Lucien Favre posaient de gros problèmes aux Néerlandais. Mais les Azuréens craquaient peu avant la demi-heure de jeu. Servi par Ziyech, van de Beek réalisait un superbe enchaînement contrôle orienté-frappe qui mystifiait la défense niçoise (1-1, 26e). L'Asmterdam ArenA se réveillait enfin. A noter qu'à la 34e minute, le jeu s'arrêtait quelques secondes en hommage à Abdelhak Nouri, jeune joueur de l'Ajax victime cet été d'un malaise cardiaque avec pour conséquences de sévères et permanentes lésions cérébrales. Juste avant le repos, sur un long ballon de Kluivert, fantomatique à l'aller mais insaisissable ce soir, Nice était tout proche de prendre un but casquette sur un dégagement de Cardinale, sorti en catastrophe, sur Viergever. En grosse difficulté, la pause était la bienvenue pour les Aiglons. Au retour des vestiaires, l'Ajax remettait la pression et il fallait une superbe parade de Cardinale pour empêcher van de Beek, encore lui, de doubler la mise d'une volée des 20 mètres. Mais ce qui devait finir par arriver arriva. Au terme d'une action d'une grande maîtrise technique, Sanchez, à bout portant, ne laissait aucune chance à Cardinale (2-1, 56e). Mais alors qu'on ne s'y attendait pas, Marcel, servi par une inspiration géniale de Seri, toujours aussi important, remettait les deux équipes à égalité en fin de rencontre (2-2, 79e). Les Niçois tenaient leur qualification jusqu'au bout. Le finaliste de la dernière Ligue Europa éliminé, c'est bien le Gym qui disputera les barrages de la Ligue des Champions. Pas un mince exploit !

