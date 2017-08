OM : Mandanda évoque ce qui a changé

Après une petite année seulement en Angleterre, Steve Mandanda (32 ans, 1 match en coupe d'Europe cette saison) a retrouvé l'Olympique de Marseille. Le gardien français y a vu du changement depuis son départ en 2016.

"J'ai vraiment l'impression de ne jamais être parti. Pendant l'année passée, j'étais assez régulièrement en contact avec certains joueurs, certaines personnes du bâtiment administratif. J'ai regardé les matchs aussi. On a plus de qualité et on est beaucoup plus ambitieux que lors de ma dernière saison. C'est le gros changement et c'est quelque chose d'important", a souligné Mandanda en conférence de presse.

Entre temps, Frank McCourt est arrivé aux commandes.