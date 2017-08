TFC : Dupraz ironise sur Neymar « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 02/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Selon toute vraisemblance, Neymar (25 ans) va quitter le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain dans les jours qui viennent. Une arrivée en France du Brésilien qui ravit Pascal Dupraz, même si ce dernier regrette qu'il n'ait pas choisi un autre club. "C'est une très bonne chose qu'il choisisse la L1, dommage qu'il n'ait pas choisi Toulouse, a ironisé l'entraîneur toulousain en conférence de presse ce mercredi. Je retiens surtout que, d'après tous les experts et les spécialistes, la L1 est un championnat faible et sans intérêt. Je me dis que pour un championnat aussi peu intéressant, c'est quand même pas mal d'avoir pu attirer un joueur comme Neymar." On soulignera quand même que le critère sportif n'est sans doute pas la priorité de Neymar dans cette histoire... On soulignera quand même que le critère sportif n'est sans doute pas la priorité de Neymar dans cette histoire...

