Tottenham : Pochettino met la pression !

Alors que les principaux cadors anglais ont cassé leur tirelire pour se renforcer cet été, Tottenham se montre étonnement discret sur le marché des transferts. De quoi inquiéter l'entraîneur des Spurs, Mauricio Pochettino, qui n'a pas hésité à mettre la pression sur ses dirigeants pour recruter dans les prochains jours.

"Comment Manchester City, Liverpool, Chelsea et d'autres clubs font pour s'améliorer ? En achetant des joueurs et en essayant de mettre de la pression sur leurs joueurs clés. Nous avons besoin, nous aussi, de faire ça, a indiqué l'Argentin au micro de Sky Sports. Nous savons que Delle Alli, Harry Kane, Christian Eriksen, Eric Dier, Toby Alderweireld sont de bons joueurs. Ils veulent gagner mais aussi ressentir un peu plus de pression pour s'améliorer cette saison. S'il n'y a pas de compétition au sein même du club, c'est normal de perdre sa motivation. Et ensuite, c'est compliqué de gagner."

Le message sera-t-il entendu par les dirigeants londoniens ?