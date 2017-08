Barça : Neymar, bourreau impitoyable du PSG « Par Youcef Touaitia - Le 02/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- "Si tu n'arrives pas à vaincre ton ennemi, rejoins-le". Un adage que le Paris Saint-Germain va réussir à inverser dans les prochaines heures. Et pour cause, le club de la capitale est sur le point de s'offrir la superstar du FC Barcelone, Neymar (25 ans, 45 matchs et 20 buts toutes compétitions en 2016-2017), le plus grand bourreau de son passé récent. Car si le Brésilien a été le leader catalan de la remontada (6-1) lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions, le 8 mars dernier, avec notamment un doublé, le joueur formé à Santos a souvent fait très mal à son futur club. En effet, Neymar a inscrit 7 buts en 6 rencontres de C1 face au PSG depuis le début de sa carrière. L'adversaire contre lequel il a le plus marqué sur la scène européenne. Un bilan qui ne va pas bouger pour de nombreuses années désormais... Un bilan qui ne va pas bouger pour de nombreuses années désormais...

