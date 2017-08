Arsenal : Alexis Sanchez a enfin repris « Par Romain Lantheaume - Le 02/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après avoir bénéficié de vacances supplémentaires pour cause de Coupe des Confédérations, puis avoir différé sa reprise de 48 heures en raison d’un gros coup de froid, l'attaquant Alexis Sanchez (28 ans, 38 matchs et 24 buts en Premier League en 2016-2017) a enfin repris le chemin de l’entraînement avec Arsenal mardi. Malgré ses envies de départ pour un club jouant la Ligue des Champions, le Chilien est apparu très souriant et visiblement heureux de retrouver ses coéquipiers. Signe que l’ancien Barcelonais ne compte pas aller au bras de fer pour forcer son départ à un an du terme de son contrat ? Alexis Sanchez de retour à l'entraînement avec le sourire



