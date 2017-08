Liverpool : l'Inter s'attaque à Mané !

Déjà confronté aux assauts répétés du FC Barcelone concernant son milieu offensif Philippe Coutinho (25 ans), Liverpool doit se battre sur tous les fronts. En effet, d’après le Daily Express, l’Inter Milan va passer à l’offensive pour l’autre détonateur de l’attaque des Reds, l’ailier Sadio Mané (25 ans).

Les Nerazzurri s’apprêteraient même à transmettre une première offre de plus de 39 millions d’euros pour le Sénégalais. Bien sûr, à ce prix, aucune chance de parvenir à faire céder le club de la Mersey puisque l’ancien Messin a été recruté pour plus de 41 M€ il y a un an et sa valeur a continué à grimper depuis. De toute façon, on voit mal le club anglais céder son feu follet, surtout que le Barça ne lâche pas Coutinho…