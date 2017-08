Barça : derniers entraînements pour Neymar ?

Neymar (25 ans, 45 matchs et 20 buts toutes compétitions en 2016-2017) au Paris Saint-Germain, ce n’est plus qu’une question d’heures. Selon les informations de Goal, le Brésilien va s’entraîner pour la dernière fois avec le FC Barcelone ce mercredi. Deux séances prévues à 9h30 et à 18h30. A l’issue de cette journée, la star sud-américaine effectuera ses adieux à ses dirigeants et ses partenaires avant de rallier la capitale française, où il devrait signer un contrat de cinq années plus une en option.