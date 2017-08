PSG : Neymar, la Liga veut bloquer le transfert « Par Romain Lantheaume - Le 02/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Nouvel épisode dans le feuilleton Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017) ! Alors que le Paris Saint-Germain espère mettre la main sur l'ailier du FC Barcelone d'ici la fin de la semaine en activant sa clause libératoire de 222 millions d'euros, la Ligue espagnole vient à nouveau de menacer le club de la capitale. Après avoir annoncé son intention de porter plainte si le PSG va au bout de sa démarche (voir ici), le président de l'instance, Javier Tebas, se dit maintenant prêt à bloquer l'opération ! "Non, nous n'accepterons pas l'argent d'un club comme le PSG, qui ne fait pas partie de la Liga mais veut y exercer un droit, d'autant plus que ce club enfreint des règles et des lois. A savoir les règles de l'UEFA et le fair-play financier et les lois de l'Union Européenne et de la concurrence en Suisse. Ce serait une contradiction d'accepter le paiement. Si le PSG arrive avec l'argent de la clause, nous ne l'accepterons pas", a lancé le dirigeant dans les colonnes du quotidien AS. Tebas bluffe-t-il ? En tout cas, si la Liga venait à refuser l'activation de la clause de Neymar, c'est l'instance qui risque de se trouver en porte-à-faux avec la législation ! Tebas bluffe-t-il ? En tout cas, si la Liga venait à refuser l'activation de la clause de Neymar, c'est l'instance qui risque de se trouver en porte-à-faux avec la législation !

