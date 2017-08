PSG : l'agent historique de Neymar arrive...

Depuis sa condamnation par la justice brésilienne pour fraude fiscale en mai dernier, Wagner Ribeiro n'est plus l'agent officiel de Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017) mais il reste un proche de la famille du buteur du FC Barcelone. Alors que l'international brésilien est annoncé de plus en plus proche du Paris Saint-Germain, son représentant historique vient de s'envoler pour Paris !

"Feu vert. Au travail", a publié Ribeiro sur Twitter avec une photographie des destinations au départ de l’aéroport de Sao Paulo. Contacté par Rádio Bandeirantes, l'homme d'affaires auriverde a bien précisé qu'il se dirigeait vers Paris, sans pour autant confirmer un lien avec Neymar. C'est tout de même bon signe...

L'ex-agent de Neymar arrive à Paris...