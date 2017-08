Nice : face à l'Ajax, Favre veut y croire

Tenu en échec à l'aller à domicile (1-1), l'OGC Nice se retrouve dans une position délicate avant la manche retour du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions face à l'Ajax Amsterdam. Malgré tout, le technicien niçois Lucien Favre croit toujours en la qualification avant la rencontre de mercredi (20h45) à l'Arena Amsterdam.

"Tout est possible. Je pense qu'on a fait un bon match chez nous, notamment en première période, car on s'est créé des occasions. Eux aussi, mais on en a eu autant qu'eux. A nous de répéter la même prestation à l'extérieur, mais ce sera encore plus difficile ici", a reconnu le coach suisse devant les médias.

Les Aiglons, privés de Mario Balotelli, devront réaliser une grande performance pour se qualifier pour les barrages de la C1.