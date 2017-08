OM : Riolo encense le magicien Germain Par Damien Da Silva - Le 01/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté cet été par l'Olympique de Marseille en provenance de l'AS Monaco, l'attaquant Valère Germain (27 ans, 1 match et 3 buts en C3 cette saison) a réalisé de bons débuts sous les couleurs phocéennes avec un triplé face à Ostende (4-2) lors du 3e tour préliminaire aller de l'Europa League. Impressionné par l'avant-centre, Daniel Riolo l'a encensé sur les ondes de la radio RMC. "Valère Germain est un magicien, vous savez pourquoi ? Il a inventé un nouveau concept : c'est un joueur incritiquable. C'est très rare. C'est un mec qui donne le maximum, qui fait son match à chaque fois, il est bon la plupart du temps. Je suis content de le voir à l'OM, car j'aime l'histoire qu'il raconte en venant à Marseille. Il me fait penser à Pippo Inzaghi", s'est enflammé l'éditorialiste. Un bel hommage et une sacrée comparaison pour Germain ! Un bel hommage et une sacrée comparaison pour Germain !

