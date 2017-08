PHOTO : Neymar, les fans du Barça le chassent « Par Damien Da Silva - Le 01/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le possible départ de Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017) du FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain a du mal à passer auprès de certains supporters des Blaugrana. Ainsi, des affiches contre le Brésilien ont été accrochées dans les rues à côté du Camp Nou. Sur ce tract, le message des socios est clair : ils ne veulent plus de la star auriverde ! "On recherche un traître. Les mercenaires n'ont rien à faire à Barcelone, il ne faut que des joueurs qui aiment le maillot", peut-on ainsi lire. Autant dire que le feuilleton Neymar va laisser des traces en Catalogne... Neymar, les fans du Barça le chassent



News lue par 25371 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+