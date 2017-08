PSG : Al-Khelaïfi et l'étoile Neymar « Par Damien Da Silva - Le 01/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion du Trophée des Champions remporté par le Paris Saint-Germain face à l'AS Monaco (2-1), le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a accordé un entretien au média local Medi1TV. Bien évidemment, le dirigeant du PSG a été interrogé sur la possible venue de l'attaquant du FC Barcelone Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017). "Neymar est une étoile mondiale. Mais je répète, c'est un joueur de Barcelone aujourd'hui. Ramener une étoile ce n'est pas seulement une question de nom ou de réputation, mais c'est aussi pour le jeu pratiqué. Le PSG a l'ambition d'avoir des grands joueurs reconnus au niveau mondial pour augmenter la réputation du club et donner aux joueurs et à l'entraîneur, le niveau qu'on espère atteindre", a commenté Al-Khelaïfi dans des propos rapportés par Le Parisien. Le PSG va-t-il réussir cet énorme coup ? Le PSG va-t-il réussir cet énorme coup ?

