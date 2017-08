ASSE : les premiers mots de Dioussé

Après Empoli lundi, Saint-Etienne a officialisé ce mardi le transfert d'Assane Dioussé (19 ans). Le milieu de terrain sénégalais s'est engagé pour cinq saisons avec les Verts.

"Je suis très heureux et impatient aussi à l’idée de pouvoir évoluer à Geoffroy-Guichard devant un public magnifique. Avant de signer ici, j’ai regardé certaines vidéos de l’ambiance du stade sur Internet et j’ai été ému par cette ferveur. L’AS Saint-Etienne est un grand club français, reconnu à l’étranger. J’ai joué à Empoli dans un club familial. Et aujourd’hui, à Saint-Etienne, je retrouve ces mêmes valeurs. Depuis mon arrivée, je ressens cet esprit de famille et cette passion", a indiqué Dioussé sur le site officiel de l'ASSE.

Pour l'arracher à Empoli, le club du Forez a déboursé 5 millions d'euros.