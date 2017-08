Barça : le gros coup Griezmann ?

Si on parle beaucoup du Brésilien de Liverpool Philippe Coutinho, le FC Barcelone aurait un autre nom en tête pour remplacer Neymar, qui se rapproche du Paris Saint-Germain (voir la brève de 09h48). Le club catalan pourrait débourser 200 millions d'euros pour arracher Antoine Griezmann (26 ans) à l'Atletico Madrid !

A en croire le quotidien catalan Sport, le Français constituerait bel et bien la priorité du Barça pour prendre la place de Neymar au sein du trio offensif qu'il formait avec Lionel Messi et Luis Suarez. Paulo Dybala (Juventus Turin), Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund), voire Angel Di Maria (PSG), ne seraient que des options secondaires. Comme Neymar, l'international tricolore dispose lui aussi d'une clause libératoire : 200 millions d'euros. Si le Barça met cette somme sur la table, l'Atletico n'aura d'autre choix que de laisser filer sa star. Les Blaugrana le savent. Pour le journal Sport, Griezmann présente l'avantage, contrairement aux autres noms évoqués, d'être à la fois déjà un joueur confirmé au plus haut niveau et de connaître parfaitement la Liga.