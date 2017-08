Lyon : Genesio évoque le départ de Mammana

Transféré pour 16 millions d'euros au Zénith Saint-Pétersbourg (voir la brève d'hier à 19h07), le départ d'Emanuel Mammana (21 ans) n'a pas fait que des heureux chez les supporters de l'Olympique Lyonnais. Mais pour Bruno Genesio, le transfert du défenseur argentin était une bonne opportunité à saisir.

"Quand on est entraîneur, président, dirigeant de club, il faut faire des choix et les assumer. Il faut prendre ses responsabilités et c’est ce qu’on a fait. On avait six défenseurs centraux, tout le monde est d’accord pour dire que c’est trop, et même beaucoup trop. Il y a eu une opportunité pour Emanuel, et on a décidé de la saisir. Ce sont nos choix, ce sont nos décisions, et on les assume. Le plus important c’est ce qui va se passer durant cette saison", a indiqué l'entraîneur des Gones en conférence de presse.

Pour rappel, Mammana avait été acheté par l'OL il y a un an 7,5 millions d'euros.