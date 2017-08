OM : Germain n'a pas besoin de faire du bruit « Par Romain Lantheaume - Le 01/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Homme en forme de ce début de saison, l’attaquant Valère Germain (27 ans, 1 match et 3 buts en coupe d'europe cette saison) réalise d’excellents débuts avec l’Olympique de Marseille, à l’image de son triplé contre Ostende (4-2) à l’occasion du 3e tour préliminaire aller de la Ligue Europa. Mais pas de quoi changer les habitudes de l’ancien Monégasque, tout en discrétion. "Faut-il faire du bruit pour être un grand joueur ? Je ne sais pas… Pas forcément quand on voit les très grands, a lancé le champion de France dans les colonnes de France Football. Ici, je sais qu'on est médiatisé, mais je m'en fous un peu en fait. Ça ne va pas changer mon quotidien d'être à l'OM. Il y aura peut-être un peu plus de photos quand j'irai acheter du pain, j'aurai peut-être plus d'abonnés sur Internet ou des conneries comme ça. Mais bon, ça ne va pas changer ma vie." Le mélange entre le discret Germain et le bouillant OM s’avère pour l’instant explosif ! Le mélange entre le discret Germain et le bouillant OM s’avère pour l’instant explosif !

