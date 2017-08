Lyon : le coup de gueule de Genesio !

Nommé entraîneur de l’Olympique Lyonnais en décembre 2015, Bruno Genesio avait été critiqué avant même son premier match sur le banc rhodanien en raison de son manque d’expérience. Alors que les Gones brillent par leur irrégularité depuis, le technicien continue de faire fréquemment l’objet de critiques, souvent injustifiées selon lui.

"Ce qui me gêne parfois, c'est la différence de traitement entre un entraîneur reconnu et moi, a pesté le Lyonnais dans les colonnes de L’Equipe. S'il réussit, c'est grâce à lui et s'il échoue, c'est lié à des circonstances. Si je réussis, c'est lié aux joueurs talentueux que j'ai et si on perd, c'est de ma faute... Mais, derrière, il y a du travail. (…) À moi de prouver que ces gens se trompent. La seule méthode, c'est de gagner."

Avec la page qui s’est tournée cet été à l’OL, le technicien de 50 ans se trouve face à un beau challenge.