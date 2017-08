Monaco : une pépite de l'Ajax dans le viseur !

Révélation de la saison passée en Ligue Europa avec l'Ajax Amsterdam, l'attaquant Kasper Dolberg (19 ans, 48 matchs et 23 buts toutes compétitions en 2016-2017) a tapé dans l'œil de plusieurs écuries européennes dont le Milan AC, le Real Madrid, le Borussia Dortmund, Manchester United et l'Olympique Lyonnais, un temps intéressé. Ce mardi, le magazine France Football révèle qu'il faut ajouter l'AS Monaco à cette liste.

En effet, le club princier aurait coché le nom du Danois en cas de départ de l'attaquant Kylian Mbappé, dont l'avenir reste incertain. Seul hic : le finaliste de la dernière Ligue Europa n'a pas l'intention de céder son buteur cet été et aimerait le garder un an de plus. Raison de plus pour tenter de conserver Mbappé une saison supplémentaire ?