Arsenal : Ospina annonce sa décision « Par Eric Bethsy - Le 31/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé dans le viseur de Nantes et de Fenerbahçe cet été, le gardien David Ospina (28 ans, 2 matchs en Premier League en 2016-2017) est finalement resté à Arsenal. Malgré son statut de remplaçant chez les Gunners, la doublure de Petr Cech espère toujours s’imposer. "Je suis sous contrat ici (jusqu’en 2019, ndlr), je suis heureux et je vais me battre jusqu'au bout, a annoncé le Colombien dans des propos relayés par The Sun. Je veux continuer et gagner ma place. C'est pour cela que je travaille depuis trois ans. Maintenant, j'attends ma chance." Visiblement, le manager Arsène Wenger a convaincu l’ancien Niçois qui avait clairement ouvert la porte à un départ en fin de saison dernière. Visiblement, le manager Arsène Wenger a convaincu l’ancien Niçois qui avait clairement ouvert la porte à un départ en fin de saison dernière.

News lue par 7865 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+