PSG : la piste Mbappé toujours d'actualité « Par Eric Bethsy - Le 31/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Non, l’AS Monaco n’est pas débarrassée du Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 en 2016-2017). Alors que l’attaquant du FC Barcelone Neymar (25 ans) est espéré dans les prochains jours, le club francilien a gardé contact avec le Monégasque, révèle RMC. Bien sûr, compte tenu des règles du fair-play financier, le PSG ne s’attaquerait à l’international français qu’en cas d’échec pour le Blaugrana. En attendant, le natif de Bondy, qui n’a toujours pas reçu d’offre de prolongation, serait de plus en plus ouvert à un départ. A noter que le Real Madrid n’aurait pas non plus abandonné le dossier Mbappé estimé à 180 millions d’euros, sachant que l'ASM ne souhaite pas renforcer son concurrent. A noter que le Real Madrid n’aurait pas non plus abandonné le dossier Mbappé estimé à 180 millions d’euros, sachant que l'ASM ne souhaite pas renforcer son concurrent.

News lue par 11211 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+