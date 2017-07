PSG : Neymar, l'UEFA prête à enquêter « Par Damien Da Silva - Le 31/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans l'éventualité d'un départ de Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017) du FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros (clause libératoire du Brésilien), le club catalan et le président de la Liga Javier Tebas avaient menacé le PSG d'une plainte à l'UEFA (voir article ici). Mais de son côté, l'instance européenne a d'ores et déjà prévu d'enquêter sur cet éventuel transfert. "Nous n’avons reçu aucune plainte à ce sujet. Peu importe si oui ou non nous recevons une plainte, nous analyserons les détails de ce transfert pour nous assurer que les règles du fair-play financier sont respectées. (...) Ils doivent démontrer qu’ils n’ont pas eu plus de 30 millions d’euros de pertes sur trois ans. L’impact potentiel de la signature de Neymar aurait un effet sur l’économie du club pendant plusieurs années. C’est très difficile de juger ce type d’opération à l’avance, parce que nous ne connaissons pas les plans du club français", a fait savoir le patron du fair-play financier de l’UEFA Andrea Traverso pour l'agence EFE. Autant dire que cette possible transaction sera examinée à la loupe... Autant dire que cette possible transaction sera examinée à la loupe...

