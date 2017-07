Sondage MF : l'OL ne jouera pas le titre en L1 « Par Damien Da Silva - Le 31/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si l'Olympique Lyonnais pouvait rivaliser avec l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain pour le titre en Ligue 1 cette saison. Mais malgré un recrutement ambitieux (Mariano Diaz, Traoré, Tete, Mendy, Marçal, Marcelo), le club rhodanien n'a pas les moyens selon 77,3% des 29 749 votants de se mêler à la lutte pour le titre. A l'inverse, 22,7% y croient... Dès à présent, dîtes-nous où jouera Neymar pour l'exercice à venir : au FC Barcelone ou au Paris Saint-Germain ? Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dîtes-nous où jouera Neymar pour l'exercice à venir : au FC Barcelone ou au Paris Saint-Germain ? Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

News lue par 5822 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+