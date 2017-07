Bordeaux : Gourvennec a mis la pression

Régulièrement critiqué pour son manque d’ambition, Bordeaux parvient à calmer ses détracteurs depuis la saison dernière. Selon Jérémy Toulalan (33 ans, 30 matchs en L1 en 2016-2017), le déclic vient de l’entraîneur Jocelyn Gourvennec qui a su réveiller les Girondins.

"Confirmer, c'est toujours le plus dur pour un joueur ou une équipe, la seconde année est toujours plus délicate, a confié le milieu ou défenseur central à l’AFP. J'espère aussi qu'il y aura un peu plus de public. Il y en a eu un peu plus en fin de saison dernière par rapport à ce que l'on montrait sur le terrain. Si on montre de belles choses, les gens viendront. On m'a souvent dit que Bordeaux est une ville tranquille où il n'y a pas de pression, le coach a réussi à mettre cette pression."

A croire que le niveau d’exigence n’était pas très élevé avant la venue du technicien...